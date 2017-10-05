В Челнах двое детей сломали позвоночники при прыжках на батуте: возбуждено дело

В Набережных Челнах двое детей - 12-летний мальчик и 13-летняя девочка - получили перелом позвонков при игре в батутном центре "ВНЕБОПАРК", об этом сообщили в Следственном комитете.

Первый инцидент случился 16 мая, когда мальчик получил компрессионный перелом 5-6 шейных позвонков. 5 июля при аналогичных обстоятельствах получила компрессионный перелом 6-7 грудных позвонков девочка.

СК возбудил по данному факту дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", идет расследование.