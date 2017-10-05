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В Челнах двое детей сломали позвоночники при прыжках на батуте: возбуждено дело

В Челнах двое детей сломали позвоночники при прыжках на батуте: возбуждено дело
16+

В Набережных Челнах двое детей - 12-летний мальчик и 13-летняя девочка - получили перелом позвонков при игре в батутном центре "ВНЕБОПАРК", об этом сообщили в Следственном комитете.

Первый инцидент случился 16 мая, когда мальчик получил компрессионный перелом 5-6 шейных позвонков. 5 июля при аналогичных обстоятельствах получила компрессионный перелом 6-7 грудных позвонков девочка.

СК возбудил по данному факту дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", идет расследование.

Н. Вильданов, 09.10.2017, 16:07
Тэги: Набережные Челны
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Комментарии

Димас люблю пивас09 октября 2017, 16:21
Виноваты родители в первую очередь! Но как всегда, они слишком заняты и им не очень интересно что творят их дети! А когда с детьми что-то случается, бегут обвинять всех подряд, но не себя!
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Горожанин09 октября 2017, 16:29
Может скажет кто, как можно сделать совершенно безопасными прыжки на батуте? Это травмоопасный вид развлечений в принципе. Нельзя быть полностью уверенным , что прыжок выполненный непрофессионалом окажется безопасным. Тем более компрессионный перелом позвонков возникает при сдавливании, вызванном при падении,например, на голову на батут, или жестком падении мимо батута на ноги. Чтобы избежать травм надо полностью запретить коммерческие прыжки на батуте.
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Горожанин09 октября 2017, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
Виноваты родители в первую очередь! Но как всегда, они слишком заняты и им не очень интересно что творят их дети! А когда с детьми что-то случается, бегут обвинять всех подряд, но не себя!
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Ты я смотрю умён не по годам ???
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