СМИ: московскую сеть «Бахетле» может купить владелец «Пятерочек» и «Каруселей»

Московскую сеть супермаркетов "Бахетле" может купить компания X5 Retail Group, в состав которого входят торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", об этом сообщил руководитель агентства Foods.media Дмитрий Аркатовский.

- Компания сейчас активно развивается, открывая новые магазины едва ли не каждый день. Главным претендентом на магазины "Бахетле" является "Карусель", которая наращивает долю кулинарии в продажах, — цитирует "РБК-Татарстан" слова Аркатовского.

По его словам, большинство магазинов "Бахетле" в Москве и Московской области убыточны, так как работают на арендованных площадях, а не находятся в собственности компании.

Ранее владелица сети супермаркетов "Бахетле" Муслима Латыпова сообщила, что бизнес-модель развития компании в Москве была нацелена на открытие сети магазинов в течение 10 лет, доведение до успешного развития, а затем ее продажи.