В Татарстане стало меньше самоубийц

В Татарстане на 6,2 процента снизилось количество самобийств, по данным на 2016 год этот показатель составил в среднем 13,7 случаев на 100 00 населения. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции главный внештатный специалист-психиатр министерства здравоохранения РТ Татьяна Гурьянова.

В Татарстане чаще всего попытки самоубийств происходят у людей в состоянии алкогольного опьянения, при этом попыток суицидов в 5-6 раз больше чем летальных исходов.

По России показатель самоубийств составляет 15,9 случаев на 100 000 человек.

За последние три года в Татарстане отмечается рост показателей первичной заболеваемости психологическими расстройствами на 7,2% (223,7 на 100 000 населения). Высоким остаётся и число инвалидов по психологическому заболеванию (36 561 инвалид по данным на 2016 год).

Напомним, ранее стало известно, что Татарстан занял 71 место в рейтинге психического здоровья жителей регионов России, исследование провели эксперты Минздрава РФ и Исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского. Список был составлен на основе данных конца 2015 года.