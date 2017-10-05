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В Казани начали заполнять Лебяжьи озера: на будущий год здесь откроют два больших пляжа

В Казани начали заполнять Лебяжьи озера: на будущий год здесь откроют два больших пляжа
16+
Чтобы закачать 1,5 миллиона кубометров воды понадобится 3-4 месяца

Сегодня в Казани началось заполнение водой Лебяжьих озер - Большого, Малого и Светлого. Водой поделится озеро Изумрудное, расположенное неподалеку. Благодаря насосной станции вода по трубе подается в рассеивающий колодец на дне озера Светлое Лебяжье, а уже оттуда будет поступать в два других озера.

Длина трубы - полтора километра. Чтобы заполнить водой все три озера понадобится 3-4 месяца. За это время насос перекачает около 1,5 миллионов кубометров воды из Изумрудного. Самому озеру-донору ничего не грозит, так как оно подземными водами связано с Куйбышевским водохранилищем, поэтому воды хватит на всех.

После того, как озера заполнят водой, насос выключат. В дальнейшем его будут включать лишь летом, чтобы компенсировать потери воды от испарения в жаркую погоду. По словам специалистов, хватит и 77 часов работы насоса, чтобы "подпитать" озера.

На торжественную церемонию запуска воды пригласили премьер-министра РТ Алексея Песошина, мэра Казани Ильсура Метшина и помощницу президента РТ Наталию Фишман.

- Проект восстановления озер не имеет аналогов в России, - рассказал мэр и пообещал. - Это только начало.

Впереди работы по экореабилитации водных объектов. Наталия Фишман рассказала о том, что ждет озера в дальнейшем.

После восстановления уникального природного объекта водная гладь озер увеличится с 4,2 га до 28. Здесь планируют создать два городских пляжа - на Малом и Большом Лебяжьем. Длина берега, обустроенного для купания, составит около километра. 

Все Лебяжьи озера соединят пешеходными дорожками, которые будут сделаны из природных материалов, чтобы не нарушать экологию. Зимой появятся освещенные лыжные трассы. То ли в шутку, то ли всерьез Наталия Фишман предложила поставить на одном из озер фонтан.

Справка
Система озер «Лебяжье» состояла из четырех озер — Большого, Малого, Светлого и Сухого, соединенных между собой узкими протоками. Подземными водами озера не подпитывались, существуя за счет водосбора со всей прилегающей территории. Усыхание озер началось еще в 60-х годах прошлого века в связи с тем, что в процессе строительства дорог и промышленных сооружений водный баланс Лебяжьих озер оказался нарушенным. За последние 40 с лишним лет озера постоянно усыхали, несмотря на ряд попыток спасти их путем подкачки воды.
Разработанный «Татмелиорацией» проект по экореабилитации озер подразумевает проведение дноуглубительных работ, формирование защитного экрана и подачу воды из озера Изумрудного по водоводу со строительством насосной станции.

Рамиль Бикмуллин, 09.10.2017, 12:53
Тэги: Парки и скверы Татарстана
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Комментарии

Горожанин09 октября 2017, 13:25
Было бы отлично. Хорошее место отдыха было и будет.
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Димас люблю пивас09 октября 2017, 13:26
Помогу заполнить бесплатно, с вас только пиво! Много пива!
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Горожанин09 октября 2017, 13:27
И обязательно нужен контроль за всеми этапами работы на озере.
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