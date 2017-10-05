В Татарстане сотрудницу почты обвинили в присвоении 1 млн рублей платы за ЖКХ и посылки

В Апастовском районе Татарстана бывшую начальницу цеха обработки и перевозки почты обвинили в присвоении почти 1 млн рублей платы за ЖКХ, денежные переводы и посылки, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

- В период с ноября 2014 года по февраль 2017 года вносила заведомо ложные сведений в платежные и иные документы, присвоила более 613 тыс. рублей, полученные от граждан в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг, денежных переводов, посылок, подписки на периодические издания, а также предназначенные для выплаты пенсий, - сообщили в прокуратуре.

Также перед проверкой она обманула почтальона и забрала у нее инкассаторскую сумку с 326 тыс. рублей, которые также должны были быть потрачены на выплату зарплат и пенсий.

В итоге "Почте России" был причинен ущерб почти на 1 млн рублей, свою вину подозреваемая признала и частично возместила ущерб.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере" и мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере".