В Татарстане перевернулась лодка с людьми: есть погибший

В Муслюмовском районе Татарстана сегодня ночью перевернулась лодка с двумя мужчинами. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в реке тело 46-летнего жителя Лениногорска.

- На реке Ик возле деревни Приют-Шуран перевернулась лодка с двумя мужчинами. Один из них выплыл, а другой не добрался до берега, - сообщили в МЧС.