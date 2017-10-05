СМИ: из-за ухода с рынка «ВИМ-авиа» могут подорожать путевки в Крым и Турцию

Из-за возможного ухода с рынка авиакомпании «ВИМ-авиа» могут подорожать туристические путевки на 10-20%, пишут «Известия».

Отмечается, что особенно сильно вырастут цены на тех направлениях, где «ВИМ-авиа» была одним из ведущих перевозчиков — это Турция, Кипр, а также внутренние рейсы в Крым и Сочи.

- На чартеры «ВИМ-Авиа» приходилось 15% рынка – для одной авиакомпании это довольно много. Последний рейс авиакомпания уже совершила 7 октября текущего года, - отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Напомним, «ВИМ-авиа» задолжала шести банкам около 7 млрд рублей. Уголовное дело о хищении в компании было передано в центральный аппарат Следственного комитета. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну и в настоящее время находятся за границей.

28 сентября Министерство транспорта сообщило, что самолеты авиакомпании «ВИМ Авиа» продолжат регулярные полеты до 15 октября, с 16-го числа перевозки прекратятся. Купившие билет смогут вернуть деньги.