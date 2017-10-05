В Казань прилетела сборная России на матч с Ираном

Накануне сборная России прилетела в Казань на товарищеский матч со сборной Ирана. Об этом сообщается в «Твиттере» команды.
Напомним, ранее сборная России выиграла у Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 4:2. Перед вылетом в Казань футболисты провели тренировку в Новогорске.
Кстати, сборная Ирана уже обеспечила себе место на чемпионате мира по итогам отборочного цикла в Азии.
Матч Россия — Иран пройдет завтра, 10 октября, на стадионе «Казань Арена». Начало игры в 19.00 по московскому времени.
Мы в Казани! Послезавтра - матч @TeamRussia против Ирана! pic.twitter.com/PviePWiFfp— Сборная России (@TeamRussia) 8 октября 2017 г.
Летим в Казань! ������ pic.twitter.com/wCpFjXJtRm— Сборная России (@TeamRussia) 8 октября 2017 г.