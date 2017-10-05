В Казань прилетела сборная России на матч с Ираном

Накануне сборная России прилетела в Казань на товарищеский матч со сборной Ирана. Об этом сообщается в «Твиттере» команды.

Напомним, ранее сборная России выиграла у Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 4:2. Перед вылетом в Казань футболисты провели тренировку в Новогорске.

Кстати, сборная Ирана уже обеспечила себе место на чемпионате мира по итогам отборочного цикла в Азии.

Матч Россия — Иран пройдет завтра, 10 октября, на стадионе «Казань Арена». Начало игры в 19.00 по московскому времени.