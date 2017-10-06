Смертельная свадьба: 23-летний парень, ехавший в свадебном кортеже, погиб в ДТП

Смертельное ДТП произошло в Пестречинском районе Татарстана. Там на трассе столкнулись два автомобиля, в одном из которых ехали гости на свадьбу, сообщает портал «Вести КАМАЗа».

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ, авария произошла накануне, 7 октября, около 10 часов утра. На 18-м километре автодороги Пестрецы — Янцевары возле деревни Иске-Юрт столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» и Daewoo Gentra. В иномарке находились люди, которые ехали на свадьбу.

От удара Daewoo вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП от полученных травм погиб 23-летний пассажир иномарки. О подробностях происшествия не сообщается.