Сегодня утром Казань накроет туман, а днем воздух прогреется до +14

Сегодня - 9 октября - в Казани будет облачно с прояснениями, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Утром местами небольшой дождь, а в отдельных районах республики туман. Днем без осадков. Ветер юго-восточный умеренный.

Максимальная температура воздуха днем +10..+14˚.