В Татарстане жители спасли от голодной смерти лося, переплывшего через Каму

Лось обосновался на территории одного из предприятий Набережных Челнов в начале лета этого года. Животное переплыло через Каму и пару дней бродило по городу, пока не наткнулось на это место, сообщает телеканал "Татарстан-24".

Прогулки сохатого почти каждый день горожане снимали на телефоны. Несколько раз выпроваживали, открывая ворота, но лесной зверь покидать доброжелательных хозяев не захотел. Местные жители поили и подкармливали животное, но с приходом холодов возникла опасность его гибели. Лось съел всю траву в округе, и, оставшись без еды, был обречен на смерть.

Спасателям пришлось на время усыпить лося, чтобы вернуть его в привычную среду обитания. К лосю близко разрешили подойти только спасателям и ветеринарам. Остальные с волнением наблюдали за эвакуацией со стороны. За лето местные жители и работники предприятия, где и гостил лось, привязались к животному.