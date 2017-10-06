Верховный суд РФ разрешил проносить свою еду и напитки в аквапарк «Ривьера»

Верховный суд России подтвердил право посетителей аквапарка "Ривьера" проносить еду с собой, а также постановил, что администрация аквапарка несет ответственность за вещи оставленные в ящиках в раздевалке, пишет "Вечерняя Казань".

Нарушение выявила прошлогодняя проверка Роспотребнадзора. Тогда ведомство постановило привлечь к ответственности оператора "Ривьеры" — ООО "Аквапарк-Сувар". Компания должна была заплатить штраф в 20 тысяч рублей и изменить правила.

Однако ответчик оспорил постановление через суд. Первое постановление было вынесено еще в декабре 2016 года. Пройдя через все инстанции дело завершилось только в Верховном суде РФ.