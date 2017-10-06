В Казани воссоздают точную копию советского бомбардировщика Пе-2

Казанцец Александр Коноплев со своими друзьями восстанавливает детали легендарного бомбардировщика, который в военные годы строился в Казани, сообщает телеканал "Татарстан-24".

Детали собирают по всей России. Самую важную - двигатель - обнаружили в этом году во время поисковой экспедиции в Мурманской области. Обломки самолета Пе-2, разбившегося 14 августа 1942 года, подняли со дна озера. Детали оказались покрыты ржавчиной, поэтому на их разборку уйдет масса времени.

Пока в распоряжении казанских поисковиков лишь треть самолета и учебник для студентов по строительству Пе-2. К сожалению, технической документации по самолету нет.

В России в первозданном виде сохранились только три бомбардировщика Пе-2, остальные - макеты, в том числе и в казанском парке Победы. В рамках проекта поисковики хотят создать и архив историй экипажей, которые летали на Пе-2. Воссозданный самолет предлагают установить на территории Казанского Кремля.

Справка

На казанском авиастроительном заводе с 1941 по 1945 годы было выпущено 10 тысяч таких самолетов. Пе-2 был самым массовым бомбардировщиком в годы Великой Отечественной войны. Изначально он создавался авиаконструктором Владимиром Петляковым как высотный истребитель, но потом ему отвели роль пикирующего бомбардировщика.