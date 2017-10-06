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В Казани воссоздают точную копию советского бомбардировщика Пе-2

В Казани воссоздают точную копию советского бомбардировщика Пе-2
16+
Фото: tatarstan24.tv

Казанцец Александр Коноплев со своими друзьями восстанавливает детали легендарного бомбардировщика, который в военные годы строился в Казани, сообщает телеканал "Татарстан-24".

Детали собирают по всей России. Самую важную - двигатель - обнаружили в этом году во время поисковой экспедиции в Мурманской области. Обломки самолета Пе-2, разбившегося 14 августа 1942 года, подняли со дна озера. Детали оказались покрыты ржавчиной, поэтому на их разборку уйдет масса времени.

Пока в распоряжении казанских поисковиков лишь треть самолета и учебник для студентов по строительству Пе-2. К сожалению, технической документации по самолету нет.

В России в первозданном виде сохранились только три бомбардировщика Пе-2, остальные - макеты, в том числе и в казанском парке Победы. В рамках проекта поисковики хотят создать и архив историй экипажей, которые летали на Пе-2. Воссозданный самолет предлагают установить на территории Казанского Кремля.

Справка
На казанском авиастроительном заводе с 1941 по 1945 годы было выпущено 10 тысяч таких самолетов. Пе-2 был самым массовым бомбардировщиком в годы Великой Отечественной войны. Изначально он создавался авиаконструктором Владимиром Петляковым как высотный истребитель, но потом ему отвели роль пикирующего бомбардировщика.

Рамиль Бикмуллин, 08.10.2017, 14:52
Тэги: Необычное в городе
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Комментарии

Демон08 октября 2017, 15:39
Какой ...уйней занимаются
3
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ВАХАБИТ08 октября 2017, 15:46
Молодец.
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Горожанка08 октября 2017, 16:03
В ответ на комментарий пользователя
Молодец.
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у тебя между ног
1
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смиф08 октября 2017, 16:08
Какой молодец! Детей нужно привлечь, подростков. память о войне не должна уйти вместе с ее участниками! Трагична судьба самого Петляков, по иронии судьбы погибшего в.. авиакатастрофе. А его самолет действительно - легенда Великой Отечественной! Техническая документация, возможно, и сохранилась, и я даже предполагаю, где именно)
1
0
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смиф08 октября 2017, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
Какой ...уйней занимаются
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пока такие уроды, как ты, будут делать погоду, не видать проказан высоких рейтингов. вы бы почаще модератора включали, чтобы всякое отребье свои пять копеек не вставляло
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