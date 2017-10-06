Николай Валуев приехал в Казань, чтобы сыграть в футгольф

Депутат Госдумы и чемпион мира по боксу Николай Валуев приехалсегодня в Казань. Снимок с известным боксеров выложил на своей странице в Инстаграме министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

- Легенда русского спорта — Николай Валуев у нас в гостях!, — написал татарстанский чиновник.

В столице Татарстана Влуев встретится с делегатами II Всероссийского форума молодежи "Золото тюрков" и расскажет им о своем пути к успеху. После чего сразится с ними в турнире по футгольфу.

В этом виде спорта игрок должен пройти поле с 9 или 18 лунками, стараясь загнать футбольный мяч в каждую из них за наименьшее число ударов.