СМИ: полузащитник «Рубина» был задержан бельгийской полицией и провел ночь в отделении

Максим Лестьенн не сдержался во время общения со стражами правопорядка

Полузащитник «Рубина» Максим Лестьенн во время перерыва на матчи сборных отправился в родную Бельгию. Там футболист устроил шумную вечеринку в доме в Западной Фландрии, сообщает Sports.ru.

Как сообщают СМИ, шум не понравился соседям "рубиновца" и они вызвали полицию. Стражи правопорядка дважды выезжали на место и выносили предупреждения 25-летнему Лестьенну.

Во время второго визита футболист несдержанно отреагировал на предупреждение и был задержан. Ночь ему пришлось провести в полиции.

Напомним, это не первый скандал в карьере спортсмена.

Осенью 2013 года Лестьенн был отлучен от молодёжной сборной Бельгии на 6 месяцев за секс перед матчем, а в конце 2015 года Лестьенн со своим партнером по ПСВ Йеруном Зутом устроили драку перед ночным клубом. Прибывшие по вызову полицейские пытались задержать футболиста, но Максим оказал сопротивление и был доставлен в участок.

Весной 2017 года ветераны "Рубина" подняли вопрос о переводе Лестьенна и его партнёра по команде Алекса Сонга в дубль клуба в качестве воспитательной меры, если легионеры не возьмут себя в руки. Одной из претензий к Лестьенну являлось его поведение вне поля. На одной из тренировок он появился с сильным запахом спиртного. В итоге футболистам сделали последнее предупреждение.