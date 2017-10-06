Мать 12-летней девочки выставила счет исполкому Зеленодольска за травму дочери

Зеленодольский городской суд рассмотрел иск о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 353 тысячи рублей, который подала мать 12-летней девочки. Женщина выставила этот счет исполкому города после того как 9 мая 2017 года на ее дочку рухнула 3-хметровая секция ограждения стадиона "Авангард", сообщает "Реальное время".

В тот день девочка должна была выступать на городском празднике Дня Победы. На стадион она отправилась в 8 часов утра, а около 10-ти матери сообщили: ребенок госпитализирован. Врачи обнаружили у школьницы ушибы и ссадины на голове, легкое сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и кровоподтеки на бедрах.

На амбулаторном лечении она находилась с 10 по 13 мая, однако и спустя несколько месяцев после ЧП жаловалась на головную боль, слабость и головокружение. Временно пришлось отказаться и от уроков, и от занятий в танцевальном кружке.

По словам адвоката пострадавшей семьи, никто из ответственных за безопасность массового мероприятия состоянием здоровья ребенка не интересовался. Более того, после ЧП претензии представители власти предъявили… руководителю танцевального коллектива, мол, недосмотрел за воспитанницей. А ведь пострадать могли и другие дети, а также взрослые.

Как выяснилось, металлическая секция трехметрового ограждения попросту не была закреплена. Незадолго до праздника ее сняли, чтобы обеспечить проезд техники с аппаратурой. Суд по этому делу закончился мировым соглашением — исполком взял на себя полностью затраты на лечение и согласился возместить моральный вред в размере 40 тысяч рублей.