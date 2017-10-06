Под Казанью товарный поезд сбил мужчину и отрезал ему палец

Пострадавший был доставлен в больницу

ДТП произошло накануне вечеров в Высокогорском районе. Очевидцы позвонили на единый номер вызова экстренных служб 112 и сообщили о том, что в районе железнодорожной станции «Высокая Гора» мужчину сбил грузовой состав.

На место происшествия выехал спасатели, но их помощь не понадобилась.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего в бессознательном состоянии с переломом руки, травмой головы, ампутацией пальца руки.

На место выезжали пожарные ПСЧ №113, полицейские, медики и сотрудники РЖД.