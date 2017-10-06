Стало известно, зачем звезда фильма «Такси» Сами Насери приехал в Казань

Звезда фильма «Такси» Сами Насери приехал в Казань, чтобы сняться в новом фильме о Федоре Шаляпине, передает «Татар-информ».

- Я с нетерпением жду сценарий на английском и французском языке, что в прочитать и узнать, о чем и какой это будет фильм, в какой роли в нем видим меня создатели этой картины. За эти несколько дней в Москве, Казани, я открыл для себя Фигуру Шаляпина, узнал, что он был родом из такого города как Казань. Я очень рад быть привлеченным к этому проект, - сказал актер на пресс-конференции с журналистами.

Сообщается, что основные съемки фильма под рабочим названием «К нам едет Шаляпин» пройдут в Казани. Чтобы познакомиться с городом сегодня и прибыл французский актер.

