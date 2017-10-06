В Казани лишили аккредитации КСЮИ

Рособрнадзор лишил государственной аккредитации казанскую Академию социального образования (бывший КСЮИ). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Теперь вуз не может выдать дипломы государственного образца по следующим направлениям: экономика и управление (среднее профессиональное образование), юриспруденция (бакалавриат, среднее профессиональное образование), психологические науки (бакалавриат), образование и педагогические науки (бакалавриат).

В ведомстве также напоминают, что лишение аккредитации не означает, что вуз закрывается и больше не осуществляет прием студентов. Но без аккредитации вуз не может выдавать дипломы государственного образца.

Напомним, ранее сообщалось, что Рособрнадзор запретил прием студентов в набережночелнинский филиал КФУ.