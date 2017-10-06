Президент Татарстана ознакомился с ходом работ по расширению дороги в Салмачи

Эти работы позволят расширить дорогу до четырех полос

Сегодня, 7 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом работ по ремонту дороги на улице Кул Гали (от ул. Комиссара Габишева до ул. Овражная), ведущей в поселок Салмачи. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним, ранее Исполком города обратился в ООО «Газпром трансгаз Казань» по поводу проведения капитального ремонта автодороги и расширения проезжей части по ул. Кул Гали. Для этого были необходимы работы по переустройству газопровода и этанопровода. Отмечается, что эти работы практически завершены.

- Выполнены сварочно-монтажные, изоляционные работы, осуществляется контроль и технический надзор при замене участка газопровода Ду500 «Миннибаево – Казань» протяженностью 327 метров и защитного футляра Ду800 протяженностью 80 метров, заменен участок этанопровода Ду500 «Миннибаево – Казань» протяженностью 376 метров, - говорится в сообщении.

Отметим, эти работы позволят расширить дорогу до четырех полос (ранее было две полосы). Таким образом, это позволит избежать жителям поселка от ежедневных пробок.