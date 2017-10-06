В Казани осудили владельцев таксопарка за пытки арендаторов автомобилей

Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу в отношении соучредителя казанского таксопарка «Татавтобизнес» 32-летнего Алмаза Фахрутдинова, его 28-летнего брата Динара Фахрутдинова, а также 32-летнего Игоря Закирова, пишет «Коммерсантъ».

В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в самоуправстве (ст.330 УК РФ).

- Братья Фахрутдиновы и Закиров применяли насилие к таксистам, которые в 2013-2014 годах взяли в аренду автомобили, но не смогли своевременно платить. В деле фигурируют пять потерпевших, - следует из материала приговора.

Так, Алмаза Фахрутдинова приговорили к 5 годам колонии общего режима, его брату Динару Фахрутдинову назначили 3,5 года колонии-поселения, а Игорь Закиров получил 2 года 7 месяцев и 12 дней колонии-поселени. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в конце 2012 года ранее судимый Алмаз Фархутдинов создал банду для вымогательства денег у граждан, занимавшихся пассажирскими перевозками на автомобилях, арендованных в ООО "Татавтобизнес". В состав ОПГ вошли брат Фархутдинова Динар, работавший инспектором полка ДПС Казани, а также Игорь Закиров. За время существования группы в 2012-2014 годы ее участники совершили серию вымогательств, похищений граждан, а также много других преступлений.

Издевательства над водителями таксопарка

Зимой 2013 года в одном из помещений “Татавтобизнеса” Алмаз Фархутдинов избил одного из водителей битой и резиновой дубинкой, после чего заставил написать расписку о том, что тот якобы должен ему 400 тысяч рублей. В августе 2013 года он заставил того же мужчину выпить стакан машинного масла, после чего избил его бейсбольной битой и потребовал выплаты 800 тыс. рублей. В июне 2014 года все трое вымогали у него уже 1 млн. рублей. Мужчине надевали на голову пакет и душили, а Фархутдинов приставил ему к голове травматический пистолет. Кроме того, водителя поместили в тамбур между дверьми в приемной “Татавтобизнеса” и продержали в таком положении более часа.

Такими же методами обвиняемые вымогали 200 тыс. рублей у другого мужчины, после чего тот пытался покончить жизнь самоубийством. Мужчину, лежащего в луже собственной крови, обнаружила супруга и сразу вызвала скорую помощь, медики подоспели вовремя, и его удалось спасти. Всего же от действий банды пострадало 6 водителей ООО “Татавтобизнес”.

Другие преступления банды

В августе 2011 года Динар Фахрутдинов, работая в полиции, во время оформления протокола об административном правонарушении в отношении жительницы Казани, не оформляя каких-либо документов, забрал из ее автомобиля важные личные документы, не сообщив об этом самой женщине. В дальнейшем он их не вернул. Для восстановления документов женщина потратила крупную сумму денег, также на протяжении 5 дней она не могла забрать свой автомобиль со штрафной стоянки.

В октябре того же года пьяный Динар Фархутдинов остановил автомобиль на улице Миля, в котором находились двое человек, и, вооруженный ножом и битой, напал на них. После этого он оказал сопротивление прибывшим на место сотрудникам полиции и скрылся.

- Ночью 6 августа 2014 года Алмаз Фархутдинов, находясь за рулем Porsche Cayenne на перекрестке улиц Залесная – Осиновская, в связи с тем, что водитель двигавшегося впереди него автомобиля Renault Logan не уступил ему дорогу произвел по транспортному средству не менее пяти выстрелов из травматического пистолета, после чего стал преследовать его, однако не догнал, поскольку водитель успел заехать в лес и спрятаться от злоумышленника. Действиями Фархутдинова потерпевшему был причинен ущерб на сумму не менее 30 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РТ.