В Татарстане суд отправил аксубаевского каннибала в СИЗО

Накануне Аксубаевский районный суд РТ отправил 40-летнего Артура Фликова, обвиняемого в убийстве соседа, в СИЗО на два месяца, до 5 декабря, сообщили в Следственном комитете.

- В ближайшее время задержанного отправят на стационарную психиатрическую экспертизу, чтобы установить — отдавал ли он отчет своим действиям, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 5 октября подозреваемый гостил у потерпевшего и в какой-то момент решил убить хозяина дома. Подозреваемый сначала избил мужчину руками, а затем ударил его табуреткой. Когда тот перестал подавать признаки жизни, он перерезал ему горло и вскрыл живот, после чего употребил части тела потерпевшего в пищу. Позже мужчина признался,что съел человеческое мясо, чтобы обрести вечную жизнь.

В ходе допроса было также установлено, что подозреваемый ранее проживал в Красноярском крае, состоял на учете и был признан инвалидом второй группы. В Татарстан он переехал несколько лет назад.