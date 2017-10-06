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Минниханов поздравил Путина с юбилеем, выложив видеоролик в соцсети

Минниханов поздравил Путина с юбилеем, выложив видеоролик в соцсети
16+
Фото: ProKazan.ru
Сегодня Владимиру Путину исполняется 65 лет

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил президента России с Днем рождения, опубликовав в соцсети видеооткрытку с выступлением Путина.

- Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! От себя лично, от многонационального народа Татарстана сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Без бергә!, - написал Минниханов.

Напомним, сегодня Владимиру Путину исполняется 65 лет. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что у Путина сегодня запланировано много телефонных разговоров, а днем он проведет совещание с постоянными членами совбеза. 

Люция Кашапова, 07.10.2017, 09:10
Тэги: Рустам Минниханов, Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин07 октября 2017, 09:22
берега
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Горожанин07 октября 2017, 09:25
В ответ на комментарий пользователя
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Анвар07 октября 2017, 09:43
Лижи не лижи всё равно "уйдут" тебя.
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Горожанин07 октября 2017, 09:52
На пенсию?
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