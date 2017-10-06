Минниханов поздравил Путина с юбилеем, выложив видеоролик в соцсети

Сегодня Владимиру Путину исполняется 65 лет

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил президента России с Днем рождения, опубликовав в соцсети видеооткрытку с выступлением Путина.

- Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! От себя лично, от многонационального народа Татарстана сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Без бергә!, - написал Минниханов.

Напомним, сегодня Владимиру Путину исполняется 65 лет. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что у Путина сегодня запланировано много телефонных разговоров, а днем он проведет совещание с постоянными членами совбеза.