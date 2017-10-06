В Татарстане проверят идентичность текстов вывесок на татарском и русском языках

Проверку необходимо выполнить до конца текущего года

Правительство Татарстана поручило проверить идентичность текстов вывесок на татарском и русском языках. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Сообщается, что Академия наук РТ проверит орфографию, пунктуацию и идентичность текстов вывесок на татарском и русском языках в учреждениях исполнительных органов власти и государственных унитарных предприятий.

Проверку необходимо выполнить до конца текущего года. Если будут обнаружены несоответствия в текстах вывесок учреждениям будет предписано привести их в порядок в течение 30 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет Госсовета Татарстана по законности и правопорядку одобрил изменения в КоАП РТ и закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РТ государственными полномочиями РТ по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях». Таким образом, теперь данные изменения позволят местным властям штрафовать нарушителей закона о языках, в частности, если будет отсутствовать вывеска на обоих языках — русском и татарском. Сумма штрафа составит от 500 до 1000 рублей.