В Казани на четыре дня ограничат движение по улицам 1 Мая и Халтурина

В Казани с завтрашнего дня, 7 октября, будет ограничено движение по улицам 1 Мая и С. Халтурина, сообщается на официальном сайте мэрии города.

Ограничение продлится до 10 октября.

- Улица 1 Мая будет закрыта полностью. Движение по улице С.Халтурина будет перекрыто по направлению к центру, - говорится в сообщении.

Сообщается, что закрытие связано с устранением аварии на сетях МУП «Водоканал».