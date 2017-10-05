СМИ: Роскомнадзор создал департамент для борьбы с анонимайзерами

В подведомственном Роскомнадзору предприятии ФГУП «Главный радиочастотный центр» создан департамент, который изучает возможности блокировки различных интернет-сервисов. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров, пишут «Известия».

Так, по его словам, ведомство готовит ряд новых нор о регулировании интернета.

- Будут внесены поправки в закон «О защите информации», обязывающие анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не давать пользователям доступ к заблокированным в нашей стране сайтам. Если данные сервисы не выполняют требование закона, то они сами должны быть заблокированы, - говорится в сообщении.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования в России анонимайзеров (сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты).