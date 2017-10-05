В Казани отремонтировали 10 километров дороги до аэропорта

В Татарстане завершили ремонт 10-километрового участка трассы Казань-Оренбург, ведущей к международному аэропорту «Казань». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Сообщается, что во время ремонта заменили изношенный слой дорожного покрытия на новый - из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15 толщиной 4 см. Дорожники на участке заменили кабель освещения. Кроме того, они покрыли дорожную разметку термопластиком.

Также планируется отремонтировать два участка трассы Р-239 в границах РТ протяженностью более 20 км.