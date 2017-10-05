Перед чемпионатом мира по футболу Казань защитят от комаров

В Казани и других городах-организаторах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года, пройдет обработка против комаров, пишет life.ru.

Сообщается, что это планируется сделать для того, чтобы обезопасить хозяев и гостей мундиаля от различных инфекций.

- Гости из тропических и субтропических стран могут привезти вирусы, переносимые кровососущими насекомыми. Среди таких заболеваний — лихорадка денге, чикунгунья, москитные лихорадки, японский энцефалит. Поэтому для поддержания стабильной эпидемиологической обстановки администрации городов будут закупать передвижные дезинфекционные камеры, - говорится в сообщении.

Кроме того, весной на водоемах, которые находятся в 5 км от спортивных объектов, проведут ларвицидные мероприятия.

- Речь идет об обработке водоемов. Это уничтожение личинок комаров. Комары сносят яйца в воду. Поэтому при уничтожении комаров начинают с личинок и опрыскивают воду специальными химическими средствами, - пояснил руководитель лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов.

Напомним, с 14 июня по 15 июля 2018 года на территории России впервые пройдет чемпионат мира по футболу. Игры турнира примут 11 российских городов — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.