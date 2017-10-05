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Небесный цвет и мозаичные иконы. Как казанцы восстанавливают Богоявленский собор

Небесный цвет и мозаичные иконы. Как казанцы восстанавливают Богоявленский собор
16+
Фото: Ольга Плешкова
Корреспондент ProKazan.ru побывал на месте работ

Казанские активисты занялись реконструкцией Богоявленского собора на улице Баумана. Корреспондент ProKazan.ru побывал на месте работ.

Основная задача строителей - восстановить Богоявленский собор в первозданном виде. Для этого активисты подняли из архива чертежи, так как и выглядел храм в 18 веке. Около 2-х месяцев только получали разрешение от Минкульта, затем согласовывали работы с, авторским и техническим надзором. Важен не только внешний вид, но и материалы.

- Постройка старая, и тут должен использоваться дорогой материал, не цементный, а известковый, - рассказывает активист Артем. - Использовать арматуру на исторических объектах тоже противопоказано. Раньше если где-то что-то облупилось, просто замазывали цементом, залепили и оставили. Сейчас мы хотим сделать все грамотно, счищали это все больше месяца, вручную, прорабатывая каждый узор.

Рабочие аккуратно снимают старые слои цемента со стен, восстанавливают заделанные кирпичами окна. На этом этапе открылись многие спрятанные узоры. Облик стены со стороны алтаря перестраивался несколько раз, добавлялись и закладывались новые окна, менялась их высота. После работ стена будет окрашена в небесный цвет, а между двумя окнами появится мозаичная икона.

- На протяжении многих лет храм переделывали, в разные года использовалась разная краска . Мы поднимаем каноны церкви, и стараемся найти точки соприкосновения между каноническим и историческим обликом здания.

Работы у строителей больше еще и потому, что даже современный ремонт здания не был ему на пользу. Так, например, перед Универсиадой старые окна храма были заменены на пластиковые, что требованиям Минкульта быть не должно. Полной реконструкции тогда храм не дождался, зато там поставили то, на что были деньги.

- Сейчас мы заказали новые окна, уже деревянные, согласованные с Минкультом. Но это опять же выходит намного дороже. Да, можно сделать дешевле, но хочется так, чтобы все соответствовало канонам. Внутри тоже хотим все переустановить. Там построены перегородки, канделябры многие перевешаны в разные места. Зимой займемся непосредственно внутренними работами.

В помощь строителям пришли не только чертежи, но и уникальные фотографии. Настоятель Богоявленского собора протоиерей Алексей Державин перечисляет количество образов на одной только стене здания.

- В центре храма икона Крещения Господня, у нас Богоявленский собор, то есть крещение - по другому, Богоявление. Дальше рядом был пристроен теплый храм в честь Андрея Первозванного, и видимо, изображена Казанская икона Божьей матери, небольшая. И здесь изображен, скорее всего, архидиакон Стефан, первомученик, потому что был освящен престол и в честь него. И дальше Андрей Первозванный, а кто еще изображен, сложно сказать.

Все работы проводятся за счет активистов, прихожан, а также пожертвований посетителей колокольни Богоявленского собора, эти деньги также идут на отлив колоколов.

- Мы надеемся на помощь казанцев, возможно, кто-либо захочет поучаствовать в этом богоугодном деле, - говорит Артем. - Вся бухгалтерия у нас открыта, все отчетные чеки доступны.

Пока строители занимаются восстановлением облика здания со стороны улицы Баумана и главных ворот. Работы планируют завершить до Нового года.

Справка
Богоявленский собор в Казани - православный храм, построенный в 1731—1756 годы. Представлял из себя архитектурный комплекс, включавший, кроме главного храма, зимнюю церковь во имя Андрея Первозванного (снесена в советское время), стоявшую с северной стороны от Богоявленской, невысокую двухъярусную колокольню с шатровым завершением, стоявшую со стороны нынешней улицы Островского (снесена в 1909 году), дом причта, построенный в конце XVIII века, расположенный с западной стороны, и еще один дом, принадлежавший церкви, фасадом на улицу Проломную (Баумана) (стоял на месте нынешнего памятника Шаляпину).  1920 до 1939 года Богоявленская церковь являлась кафедральным собором. В 50-х годах 20-го века церковь использовалась как спортивный зал. В 1996—1997 годах Богоявленский собор возвращен Русской православной церкви.

Ольга Плешкова, 06.10.2017, 12:16
Тэги: Религия, Строительство
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Комментарии

Горожанин06 октября 2017, 12:32
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