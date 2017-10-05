В Казани построят детский реабилитационный центр за 550 млн рублей

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из ведущих компаний в мире в сфере здравоохранения Interhealth Saudi Arabia (Саудовская Аравия) построят в Казани рядом с ДРКБ многопрофильный реабилитационный центр. На проект выделено 550 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РТ.

Так, по словам министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, строительство такого центра позволит снизить детскую заболеваемость и инвалидность в республике.

- Новый комплекс станет точкой роста и развития медицинского туризма в Республику Татарстан, - добавил глава ведомства.