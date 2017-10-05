В Казани родители назвали своих детей Леон, Габриэлла и Бэлла

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 456 детей: 227 мальчиков и 229 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Валентин, Сабир, Айназ, Дениза, Аким, Тансылу, Аниса, Ахмад, Леон, Габриэлла, Мианна, Данияр, Бэлла.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Алина, Амина, Никита, Ярослав, Арина, Давид, Софья, Ясмина, Анастасия, Амир, Кирилл.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 580 граммов, а максимальный – 5210 граммов. Возраст самой юной мамы – 18 лет, самой зрелой – 45 лет, самого юного отца – 18 лет, самого зрелого – 55 лет.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 265 пар. Возраст самых молодых жениха и невесты этой недели – 18 лет. Самому взрослому жениху исполнилось 62 года, самой взрослой невесте – 65 лет.