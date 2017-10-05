В Казани сдали дом на Четаева, который строили 12 лет

Строительство дома началось еще в 2005 году, однако застройщик обанкротился и работы были приостановлены

В Казани сдали еще один проблемный дом — 17-этажный долгострой по улице Четаева, 42а. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что строительство дома началось еще в 2005 году, однако застройщик обанкротился и работы были приостановлены. В последние годы строительство дома проходило под кураторством городских структур. Накануне дольщиков поздравил мэр Казани Ильсур Метшин.

- В 2005 году первые сваи были забиты, потом, к сожалению, компания обанкротилась. Пришла компания ЗАО «Вектр». Достроили – не такими темпами, как хотелось бы. Еще один дом победили – 128 квартир, - сказал Метшин.

Напомним, строительство начала компания «ЭлитСтрой», которая планировала сдать объект в декабре 2008 года. Но к этому времени объект представлял собой лишь 10-этажный монолитный каркас. Застройщик обанкротился, и дом был признан проблемным. После этого земельный участок с торгов приобрело ЗАО «Вектр» и в 2014 году получило разрешение на строительство 17-этажного дома с встроенно-пристроенной автостоянкой закрытого типа.