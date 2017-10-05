Сегодня в Казани ожидаются дожди

Сегодня, 6 октября, в Казани ожидается облачная погода, днем дождь. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер южный, юго-западный 15-20 м/с, во второй половине дня и вечером местами порывами до 25 м/с. Максимальная температура воздуха днем 8-10 градусов тепла.