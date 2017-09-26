В Казани из-за крестного хода перекроют центральные улицы города

В Казани на время крестного хода перекроют центральные улицы города. Об этом сообщается в сборнике документов Исполкома города.
Движение будет ограничено на 2 часа 4 ноября.
Так, дороги будут закрыты с 10.30 до 11.30.
В Казани на время крестного хода перекроют центральные улицы города. Об этом сообщается в сборнике документов Исполкома города.
Движение будет ограничено на 2 часа 4 ноября.
Так, дороги будут закрыты с 10.30 до 11.30.
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