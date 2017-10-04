В Казани мужчина выстрелил в спину спящей жены

В Казани Росгвадрейцы задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие произошло накануне вечером в жилом доме по улице Батыршина.

- Нетрезвый мужчина выстрелил из сигнального револьвера в гражданскую супругу. О произошедшем в полицию сообщила дочь потерпевшей, - говорится в сообщении.

Как оказалось, между супругами произошла ссора, после чего женщина пошла спать.

- Когда женщина уснула, подозреваемый выстрелил из револьвера в спину спящей сожительницы, - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время мужчина задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста. С места происшествия изъят незарегистрированный травматический револьвер калибра 5,6 миллиметров и резиновая пуля. Женщина госпитализирована в 12 городскую больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».