В Татарстане задержали комбайнера: его подозревают в изнасиловании детей 9 и 10 лет

В Новошешминском районе Татарстана задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании детей 9 и 10 лет. Об этом сообщает kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишет издание, происшествие произошло 30 сентября.

- Мужчина был в гостях у знакомых. В одной квартире с ним оказались две несовершеннолетние девочки. Находясь в нетрезвом состоянии, он совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера, - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан. Проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.