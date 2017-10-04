«Вы дарите частичку своей души»: Метшин поздравил педагогов Татарстана с Днем учителя

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил педагогов Татарстана с профессиональным праздником — Днем учителя.

- Этот замечательный праздник мы всегда отмечаем с особой теплотой и благодарностью. Каждый из нас когда-то был учеником, и у каждого остались в памяти любимые преподаватели, ставшие для нас первыми мудрыми наставниками. Многими своими лучшими качествами мы обязаны именно нашим дорогим педагогам, - говорится в поздравлении.

Метшин также подчеркивает, что это не только самая благородная профессия в мире, а истинное признание.

- С терпением и мудростью вы прокладываете детям путь от школьной скамьи до взрослой жизни, стараясь научить их быть добрыми, отзывчивыми и ответственными людьми, - добавил он.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года — 2017». Среди победителей есть и казанский учитель математики лицея №2 для одаренных детей Алмаз Хамидуллин.