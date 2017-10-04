Казанцев оштрафовали на 45 млн рублей за неуплату парковок

По данным фактам были составлены почти 18,5 тыс административных материалов

С начала 2017 года жителей Казани оштрафовали на 89 млн 678 тыс рублей за 34469 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Наибольшее количество материалов – почти 18,5 тыс – составлено за неуплату муниципальной парковки. Водителей оштрафовали на сумму более 45 млн рублей.

За нарушений правил благоустройства вынесено 5381 постановление и наложено штрафов на сумму более 19 млн 451 тыс.рублей.

Штрафы за нарушение организации уличной торговли составили более 10 млн 404 тыс.рублей, за нарушение порядка размещения наружной информации - 8 млн 884 тыс.рублей.