СМИ: грузчик из Казани разгадал планы телефонных террористов

21-летний житель Казани Святогор Осинин, который работает грузчиком в одном из казанских магазинов, вычислил алгоритм телефонных террористов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, по мнению казанца, следующим городом, который подвергнется атаке, станет Омск. За ним последуют Самара, Ростов-на-Дону, Уфа и далее по списку.

- Думал, что это связано с предстоящим чемпионатом мира по футболу, но оказалось это не так. Потому что Новосибирск в список не входит, где будут играть футболисты, - рассказывает Святогор Осинин.

По словам Осинина, злоумышленники атаковали города-миллионники.

- Сделал запрос в поисковике, и система мне выдала список из 15 мегаполисов, расположенных по убыванию населения. Все города, атакованные первыми, располагались именно в таком порядке, - пояснил Святогор.

Напомним, 3 октября в Казани были эвакуированы более 23 тыс человек из различных объектов после сообщений о заложенных бомбах. Как сообщают в спецслужбах, все звонки поступали из одного IP-адреса.