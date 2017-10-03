УФАС по РТ завело дело за рекламу криптовалюты

Управление федеральной антимонопольной службы по РТ завело дело за рекламу криптовалюты в нижнекамской газете «Единство НК», сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в газете вышла статья «Инвестиции в криптовалюты. Bitcoin, Etherium, Zcash. Сборка и настройка майнинг-ферм». В ведомстве полагают, что текст нарушает закон «О рекламе».

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани задержали 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого обвинили в мошенничестве при продаже биткоинов - одного из видов криптовалюты. По данным полиции, в начале августа к ним обратилась 40-летняя жительница города, заявившая, что купила на одном из специализированных сайтов криптовалюту у одного из продавцов, а деньги она перечислила на банковскую карту. Однако так и не дождалась перевода полной суммы "биткоинов" и обратилась в полицию.