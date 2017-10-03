Прокуратура Казани нашла нарушения в изучении татарского языка в одной из школ города

Прокуратура Приволжского района Казани вынесла представление об устранении нарушений требований законодательства по вопросу изучения татарского языка в школе №150. Об этом сообщается в одной из групп в соцсети.

- По выявленным недостаткам при составлении учебных планов по вопросу изучения татарского языка прокуратурой района на имя директора школы №150 было внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об образовании при утверждении учебных планов, - сказано в сообщении прокуратуры.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября проверить добровольность изучения национальных языков. Согласно документу, руководители регионов до 1 декабря должны довести объем изучения русского языка до уровня, который рекомендует министерство образования и науки РФ.

Ранее Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

- Русский язык — это государственный язык, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя. Языки народов нашей страны — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — это добровольное право. Заставлять изучать человека язык, который родным для него не является недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского языка. Обращаю на это внимание глав регионов, - сказал он.