Соцсети: эвакуировали технополис «Новая Тура»

Сегодня из технополиса «Новая Тура» эвакуировали посетили и персонал. Об этом стали сообщать пользователи соцсетей, которые стали очевидцами произошедшего.

Напомним, накануне волна массовых эвакуаций прошла по всей Казани. Были эвакуированы министерства, десятки школ, детсады, торговые центры, здание Госсовета РТ. Сообщается, что анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах были с номера, который зарегистрирован в американском городе Форт-Лодердейл.

Отметим, анонимные звонки с информацией об угрозе взрыва стали поступать с 11 сентября по всей России. В свою очередь, в Минобороны и МЧС опровергли предположения о масштабных учениях.