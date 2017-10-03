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Соцсети: эвакуировали технополис «Новая Тура»

Соцсети: эвакуировали технополис «Новая Тура»
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Фото: соцсети

Сегодня из технополиса «Новая Тура» эвакуировали посетили и персонал. Об этом стали сообщать пользователи соцсетей, которые стали очевидцами произошедшего.

Напомним, накануне волна массовых эвакуаций прошла по всей Казани. Были эвакуированы министерства, десятки школ, детсады, торговые центры, здание Госсовета РТ. Сообщается, что анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах были с номера, который зарегистрирован в американском городе Форт-Лодердейл.

Отметим, анонимные звонки с информацией об угрозе взрыва стали поступать с 11 сентября по всей России. В свою очередь, в Минобороны и МЧС опровергли предположения о масштабных учениях. 

Люция Кашапова, 04.10.2017, 17:11
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин04 октября 2017, 17:46
Новая дыра?
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ВАХАБИТ04 октября 2017, 17:50
Это свидомня вонючая названивает , нация генетических пиндоров.
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Горожанин04 октября 2017, 17:52
Казалось бы, причем здесь выборы
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Горожанин04 октября 2017, 18:10
технополис? а-ля, колхозый рынок. прям, сколково )
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