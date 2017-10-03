В Казани снесли одну из популярных студенческих столовых

В Казани на улице Калинина снесли одну из столовых, популярных у студентов КГАС, об этом сообщает Kazanfirst.ru.

Столовая находилась в незаконно построенном здании на улице Калинина,26, на его строительство было потрачено 10 млн рублей.

Накануне столовая работала последний день, сегодня здание снесли при помощи тяжелой техники под присмотром судебных приставов и представителей исполкома Казани.

Ранее стало известно, что власти Казани снесут 25 незаконно установленных торговых объектов, на это потратят 8 млн рублей. Впоследствии потраченные на это средства будут взысканы с владельцев торговых точек.