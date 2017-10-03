В Татарстане пенсионер разорил три сельхозпредприятия на сумму более 100 млн рублей

В Татарстане будут судить 61-летнего бывшего директора трех сельхозпредприятий - ООО «Алтын Саба», ООО «Алтын Саба-М» и ООО «Агрофирма Слобода» за хищение более 100 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в период с января 2010 года по сентябрь 2015 года обвиняемый, используя свои полномочия похитил более 29 млн рублей, полученные сельхозпредприятием «Алтын Саба» в качестве кредита в банке. При этом он незаконно реализовал залоговое имущество - 400 голов крупного рогатого скота.

Аналогичным образом он похитил деньги у ООО «Агрофирма Слобода».

- В 2015 году обвиняемый, будучи руководителем ООО «Алтын Саба-М», реализовал полученное в лизинг имущество - 400 голов крупного рогатого скота. В результате лизинговой компании - АО «Росагролизинг» был причинен ущерб на сумму свыше 46 млн рублей, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, обвиняемый брал деньги у кредиторов, зная, что не сможет их вернуть. Общий материальный ущерб от его действий составил более 441 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело направлено в суд.