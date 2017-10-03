Навальный объявил о всероссийской акции протеста в 80 городах в день рождения Путина

Политик Алексей Навальный объявил о проведении 7 октября акций протеста в 80 городах России, где были открыты штабы оппозиционера, включая Казань. Об этом сообщается на сайте политика. Дата была приурочена ко дню рождения президента России Владимира Путина, которому в этот день исполнится 65 лет.

"Главный" пикет пройдет в Санкт-Петербурге.

- Мы отлично понимаем, что именно для его предотвращения и устроена вся эта клоунада с „судами“, - говорится в сообщении.

Подробности акции в Казани размещены на странице "Команды Навального" в соцсетях.

Отметим, Алексей Навальный и глава его штаба Леонид Волков 2 октября были приговорены к 20 суткам административного ареста за нарушение правил организации митинга.