В Казани многодетная мать, отсидевшая за убийство мужа, из-за приставаний зарезала гостя

В Казани задержали 37-летнюю женщину, ранее отсидевшую в колонии за убийство мужа, теперь ее подозревают в убийстве 50-летнего мужчины, который пришел в гости и начал к ней приставать. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает "Реальное время".

Первое убийство случилось 28 декабря 2013 года — во вторую годовщину свадьбы она 7 раз ударила мясорубкой по голове лежащего на кровати пьяного мужа. Женщину осудили всего лишь на 4 года колонии — из-за наличия у нее троих малолетних детей (двух от первого брака) и того, что убитый ей угрожал. Однако ее лишили материнских прав, также ей не досталась в наследство квартира убитого, на которую она претендовала.

В марте 2017 года женщину освободили из колонии на 1 года раньше срока.

30 сентября в Дербышках нашли зарезанного мужчину, который пришел в гости к женщине и ее сожителю. По словам подозреваемой, она нанесла ему несколько ударов ножом — отомстила за приставания. При этом в какой-то момент она обвинила в убийстве сожителя, который, впрочем, заявил, что женщина сначала ранила гостя еще в квартире, затем вытерла полы от крови и вместе с ним пошла провожать его на улицу, а там будто бы нанесла еще несколько ударов ножом.

Подозреваемая была арестована, 2 октября срок задержания подозреваемой был продлен Советский райсудом Казани на 72 часа.

Идет расследование убийства.