Стала известна самая кривая улица Казани, то есть та, которая сильнее всего отклоняется от прямой линии, ей оказалась улица Новый Татарстан в поселке Малые Клыки. Об этом стало известно из исследования "Яндекс.Карт", опубликованных в блоге.

Самая длинная улица Казани — Тэцевская улица. Ее длина 9,9 километра. Самая короткая — 2-я Подгорная улица, 33 метра.

Название каждой третьей улицы — уникальное, только в Казани нашли улицы Продольно-Кукушкинская, Поперечно-Кабанная и Параллельно-Кисловодская. Около 8% улиц Казани называются в честь людей. Более 5% носят названия, связанные с природой. Это, например, улицы Осиновая и Ореховая.

В среднем российский населенный пункт состоит всего из 13 улиц. В среднем городе России, в свою очередь, насчитываются порядка 190 улиц.

- Хотя разброс тоже очень сильный: от четырех в Иннополисе до 3,8 тыс. [улиц] в Москве, — отметили в пресс-службе компании.

Наиболее популярным названием среди российских улиц, по информации представителей "Яндекс.Карт", стало название Центральная. Всего в России 11493 таких улиц. На втором и третьем местах в этом списке — названия улиц Молодежная (9342) и Школьная (8353).