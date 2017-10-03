Казанцам предложили придумать название нового бассейна в Дербышках за 110 млн рублей

Исполком Казани объявил конкурс на лучшее название для бассейна, строящегося в Дербышках, сообщается на официальном портале мэрии города.

Желающие принять участие могут высылать свои предложения по электронному адресу kazanspektr@mail.ru до 8 октября.

Напомним, на возведение бассейна выделено 110,55 млн рублей. Одновременно в бассейне смогут находиться 44 человека, планируется, что в сутки его будут посещать около 600 человек.

По проекту, в состав объекта будут входить плавательный бассейн для взрослых с чашей 25 на 8,5 м, детский бассейн с чашей 10 на 6 м, а также группа помещений общего назначения и помещение для обслуживания инвалидов (раздевалка, санузел).

Он будет достроен к новому году.