В Казани эвакуировали отель, в который должен был заселиться хоккейный клуб «Югра»

В Казани сегодня эвкуировали отель, в который собирались заселиться хоккеисты клуба "Югра", об этом сообщил представитель команды, передает "РСпорт".

- Команда уже провела тренировку, но в отель еще не заселились, так как не была проведена проверка после анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, - рассказали в команде.

Позже стало известно, что им все-таки разрешили заселиться.

- Команде разрешили заселиться в отель. Успели до отбоя, - рассказали в пресс-службе.

Матч с "Ак Барсом" пройдет завтра, 4 октября.

Напомним, сегодня были эвакуированы Госсовет РТ, Исполком Казани, Дворец земледельцев и еще несколько министерств, IT-парк - всего 155 объектов.