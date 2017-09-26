В Татарстане мужчина с осколком стекла и ножницами напал на сотрудников Росгвардии

В Заинске в ночь на 3 октября 34-летний мужчина с ножницами и осколком стекла напал на сотрудников Росгвардии, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Вечером 2 октября в полицию сообщили о находящемся в неадекватном состоянии и ведущем себя агрессивно мужчине.

- Прибывшие на место сотрудники Росгвардии отвезли его в больницу, где у него было диагностировано наркотическое опьянение. В этот момент, придя в себя мужчина схватил ножницы и угрожая ими окружающим, покинул больницу, - сообщили в СК.

Мужчина также разбил витрину аптеки и с осколками стекла и ножницами напал на гвардейцев, которые открыли по нему огонь. В результате мужчина госпитализирован с ранением в ногу.

По данному факту идет доследственная проверка.